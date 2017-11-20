Trabzon’da ‘Etno’ hazırlığı

Arsin Kaymakamlığı ve belediyesi ile beraber yapılacak olan bu etkinlikle ilgili ön çalışmalar başlanırken, önümüzdeki yıl bu ilçede atlı okçuluk, yağlı güreş, cirit, gökbörü, mangala gibi birçok geleneksel oyunun sporcuları boy gösterecek. Beraberinde İlçe Spor Müdürü Taner Şentürk, spor uzmanları Serpil Sungur ve Abdullah Cevahir ile birlikte Kaymakam Fikret Dağ ile görüşen İl Müdürü Birdal Öztürk, “Amacımız geleneksel sporları yeniden canlandırmak ve kültürü yaşatmak. Bunun için her türlü özveride bulunacağız” dedi.

Kaymakam Dağ ise, Arsin’de her türlü organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek bir potansiyel olduğunu söyledi.