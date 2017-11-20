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20 Kasım 2017 13:33

Trabzon’da ‘Etno’ hazırlığı

Trabzon’un 18 ilçesinde 18 ayrı spor etkinliği yapmak için projeler hazırlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, geleneksel sporların günümüzde yaşatılması ve uzmanlaşmasına katkı sağlayan Etno Sporlarını Arsin ilçesinde sporseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Trabzon’da ‘Etno’ hazırlığı

20 Kasım 2017 13:33


Arsin Kaymakamlığı ve belediyesi ile beraber yapılacak olan bu etkinlikle ilgili ön çalışmalar başlanırken, önümüzdeki yıl bu ilçede atlı okçuluk, yağlı güreş, cirit, gökbörü, mangala gibi birçok geleneksel oyunun sporcuları boy gösterecek. Beraberinde İlçe Spor Müdürü Taner Şentürk, spor uzmanları Serpil Sungur ve Abdullah Cevahir ile birlikte Kaymakam Fikret Dağ ile görüşen İl Müdürü Birdal Öztürk, “Amacımız geleneksel sporları yeniden canlandırmak ve kültürü yaşatmak. Bunun için her türlü özveride bulunacağız” dedi.


Kaymakam Dağ ise, Arsin’de her türlü organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek bir potansiyel olduğunu söyledi.




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