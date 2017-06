Trabzon’da her öğretmenin bir projesinin olması hedefleniyor

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim etkinlikleri ile kurumsal stratejilerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen “HOPO” proje yarışmasında dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğretmenlere, Trabzon Fen Lisesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ın konuşmasıyla devam etti. Aktaş, “Çok yoğun ve başarılı bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktık. Bu yoğunluk sonrasında ortaya çıkan netice hepimizi gururlandırdı. Bunda emeği geçen öğretmen arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Bu başarının esas kahramanları öğretmen arkadaşlarımızdır. Onlar okullarda, sınıflarda destan yazdılar. Yürekten tebrik ediyorum. Bilgi edinmek, bilgiyi depolamak esas değildir. Bilgi edindikten sonra bilgiyi çoğaltmak, bilgiyi dönüştürmek ve onunla farklı hayallerimizi gerçekleştirme noktasında yeni beceriler ortaya koymak suretiyle bir takım üretime dönük adımlar atabilmek marifettir. Bu maksatla çokça proje üretmek zorundayız. İşte bunlardan birisi de ‘HOPO’ projesidir” dedi.

Trabzon’da gelecek yıllarda her öğretmenin bir projesinin olmasını hedeflediklerini dile getiren Aktaş, “Aslında her öğretmenin bir projesi olsun, şeklinde adımlar atmamız lazım. Yani her öğretmenimizin alanı ile alakalı takip edeceği ve takvime bağlayacağı bir projesinin olması ve neticesinde de bir başarı elde etmesi gerekir. Bunu becerdiğimiz an hakiki manada eğitimi ve öğretimi de Trabzon’da mükellef bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bunun adımlarını atalım. Kurum müdürlerimiz bu manada gerekli adımları atsınlar. Biz gereken desteği veririz. Hepimiz tüm imkanları değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

Program, ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.