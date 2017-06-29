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29 Haziran 2017 11:00

Trabzon’da milli parklara yoğun ilgi

Trabzon’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar tabiat parklarına akın etti.

Trabzon’da milli parklara yoğun ilgi

29 Haziran 2017 11:00


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet verdi. Trabzon’da da yerli ve yabancı turistlerin hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için ilk durakları milli parklar oldu. Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan doğa harikası Uzungöl bayram pastasından en büyük dilimi alan tabiat parkı olurken, Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Sümela Manastırı ise misafirleri uzaktan selamladı. Sera Gölü ve Kayabaşı Tabiat Parkları’na da yoğun ilgi gösterilirken, Trabzon’un yaz sezonunda geçen yıllara oranla turizm pastasından daha büyük pay alması hedefleniyor.




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