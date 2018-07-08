Trabzon’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Beypınarı Yayla Şenliğine katılarak dönüş yoluna geçen 06 DPT 53 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Aydın (53) ve yanındaki 3 arkadaşı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirirken, otomobilin içerisinde bulunan emekli öğretmen Mehmet Kara (61) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Aydın ve Mustafa Altuntaş (58) 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesine, Ali Şükrü Kara ise Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.