Toplantıya Vali Yücel Yavuz’un yanısıra Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İlçe Emniyet müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanları katıldı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27 Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Yücel Yavuz “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler ile ilgili ilimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla yüksek seçim kurulunun belirlediği takvim ve ilgili mevzuatın ön gördüğü hükümler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapacağız. Güvenlik birimlerimiz, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının bu konuda istihbari anlamdaki çalışmalara vereceği destekle birlikte ilimizde halkımızın, seçmenlerimizin ve seçime katılacak hem siyasi partilerin hem de milletvekili aday adaylarının ve Cumhurbaşkanlığı adaylarımızın ilimizde yapmayı düşündükleri faaliyetlerle ilgili güvenli, huzurlu ve en iyi ortamın sağlanması ile ilgili tüm tedbirleri şu ana kadar aldık. 15 Mayıs itibariyle nerdeyiz, ne yaptık ve ne yapacağımızın değerlendirmesini yapacağız. Bununla ilgili güzel bir çalışma yapıldı. İlçeler bazında genel anlamda herhangi bir konu iletilmek ve değerlendirme yapmak isteniyorsa buna da fırsat vereceğiz. Tabii ki seçmen listeleri belirli bir süre askıda kaldı. Bunların güncellenmesi ile ilgili çalışmalar bitti. Seçmen sayısı, sandık bölgeleri, kaç tane sandık kurulacağı ve sandık görevlisinin olacağı ile ilgili detay bilgilerde oluşmaya başladı. Bilgiler netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Bununla ilgili spesifik olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Trabzon’da da Seçim Koordinasyon Merkezinin oluşturulduğunu ifade eden Vali Yavuz “Bakanlığımızda Sayın Müsteşarımızın başkanlığında bir Seçim Koordinasyon Merkezimiz kuruldu. İllerde de İl Vali Yardımcımızın başkanlığında Emniyet ve Jandarma’dan da arkadaşlarımızın katılımıyla Seçim Koordinasyon Merkezimizi oluşturduk. Bununla ilgili 7 gün/24 saat bilgi akışımız var. Yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgiler akıyor. Tedbirler ve talimatlar anında iletiliyor. İlimizde geçmişteki seçimlerde herhangi bir sorun yaşamadık. Bu seçimlerinde gayet olumlu, sakin ve huzurlu bir ortamda olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.