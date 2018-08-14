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14 Ağustos 2018 13:22

Trabzon’da trafik kazası: 4 yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bugün meydana trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Trabzon’da trafik kazası: 4 yaralı

14 Ağustos 2018 13:22


Alınan bilgiye göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Mustafa Adıyaman yönetimindeki 06 MAB 70 plakalı otomobil, Çamlık mahallesi mevkiinde sürücüsünün dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki alt geçit havalandırmasına çarptı. Kazada Adıyaman’ın yanı sıra araçta bulunan eşi Meryem ve kızı Ebru Adıyaman ile kayınvalidesi Nebahat Çorbacı yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Trabzon-Giresun karayolunda ulaşım bir süre aksadı.




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