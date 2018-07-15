Trabzon’da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Havalimanı mevkiinde, Rize’den Trabzon istikametine doğru seyreden 7 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edilirken 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, Çömlekçi Mahallesindeki zincirlime trafik kazasında da 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Buradaki kazada da yol bir süre trafiğe kapanırken her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.