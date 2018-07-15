Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:34

Trabzon’da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 5 yaralı

Trabzon’da Havalimanı mevkii ve Çömlekçi Mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yollarda ulaşım bir süre aksadı.

Trabzon’da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 5 yaralı

15 Temmuz 2018 14:34


Edinilen bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Havalimanı mevkiinde, Rize’den Trabzon istikametine doğru seyreden 7 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edilirken 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, Çömlekçi Mahallesindeki zincirlime trafik kazasında da 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Buradaki kazada da yol bir süre trafiğe kapanırken her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç