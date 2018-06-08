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08 Haziran 2018 10:50

Trabzon’daki Gelir Uzmanları’ndan atma türkülü sitem

Trabzon Vergi Dairesi’nde görev yapan gelir uzmanları merkez-taşra ayrımından kaynaklanan özlük hakları mağduriyetlerini atma türkü ile seslendirdi.

Trabzon’daki Gelir Uzmanları’ndan atma türkülü sitem

08 Haziran 2018 10:50


Zağnos Vadisi’nde toplanan Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımından kaynaklanan özlük haklarındaki mağduriyeti duyurmak aımacıyla atma türkü seslendirdi. 3600 ek gösterge olarak belirtilen mağduriyetlerini kemençe eşliğinde atma türkü ile seslendiren gelir uzmanları, atma türküde şu sitemleri dile getirdi:



“Bir türkü söyleyelum


Trabzon’dan bakana


Versun ek göstergeyi


Gelir uzmanlarına



Topladık vergileri


Dağıttın bol kepçeden


gelir uzmanlarını


hiç görmedin bütçeden



Mükellefle barıştın


Bizumle de uzlaşşan


Merkez taşra farkıni


Bir kaldırsan kaldırsan



İlettuk talepleri


Sorunları çözersen


Merkez taşra farkıni


Ne olursun gidersen



Eğer çözüm olursan


Başlara taç olursun


Uzmanlar arasında


Efsanemuz olursun.”




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