Trabzon’daki Gelir Uzmanları’ndan atma türkülü sitem

Zağnos Vadisi’nde toplanan Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımından kaynaklanan özlük haklarındaki mağduriyeti duyurmak aımacıyla atma türkü seslendirdi. 3600 ek gösterge olarak belirtilen mağduriyetlerini kemençe eşliğinde atma türkü ile seslendiren gelir uzmanları, atma türküde şu sitemleri dile getirdi:
“Bir türkü söyleyelum
Trabzon’dan bakana
Versun ek göstergeyi
Gelir uzmanlarına
Topladık vergileri
Dağıttın bol kepçeden
gelir uzmanlarını
hiç görmedin bütçeden
Mükellefle barıştın
Bizumle de uzlaşşan
Merkez taşra farkıni
Bir kaldırsan kaldırsan
İlettuk talepleri
Sorunları çözersen
Merkez taşra farkıni
Ne olursun gidersen
Eğer çözüm olursan
Başlara taç olursun
Uzmanlar arasında
Efsanemuz olursun.”