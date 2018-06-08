Trabzon’daki Gelir Uzmanları’ndan atma türkülü sitem

Zağnos Vadisi’nde toplanan Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımından kaynaklanan özlük haklarındaki mağduriyeti duyurmak aımacıyla atma türkü seslendirdi. 3600 ek gösterge olarak belirtilen mağduriyetlerini kemençe eşliğinde atma türkü ile seslendiren gelir uzmanları, atma türküde şu sitemleri dile getirdi:

“Bir türkü söyleyelum

Trabzon’dan bakana

Versun ek göstergeyi

Gelir uzmanlarına

Topladık vergileri

Dağıttın bol kepçeden

gelir uzmanlarını

hiç görmedin bütçeden

Mükellefle barıştın

Bizumle de uzlaşşan

Merkez taşra farkıni

Bir kaldırsan kaldırsan

İlettuk talepleri

Sorunları çözersen

Merkez taşra farkıni

Ne olursun gidersen

Eğer çözüm olursan

Başlara taç olursun

Uzmanlar arasında

Efsanemuz olursun.”