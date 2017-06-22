’Trabzonlu Gençler’ taraftar grubu iftarda buluştu

Trabzonspor taraftar grup temsilcilerinin de yer aldığı yemekte, taraftarlar bol bol sohbet ederek gelecek sezonu değerlendirdi.

Trabzonlu Gençler Taraftarlar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı, geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde grup üyeleri arasında kaynaşmayı ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "Gücümüz yettiği kadar grup üyelerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Geçmiş sezonu değerlendirdik ve yeni sezonda neler yapacaklarımızı konuştuk. Geçtiğimiz sezonun devre arasında maçlarımızı oynamaya başladığımız yeni stadyumumuzda neleri doğru neleri eksik yaptığımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Önümüzdeki sezon içinde 50. yıllarını kutlayacaklarını belirten Fındıkçı, "Yönetim kurulumuz ve bizler bu sezona büyük bir önem veriyoruz. Yeni stadyumumuz ayrı bir hava ve heyecan kattığı ortada. Bu sezona herkesin sahip çıkarak destek olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Yönetimin istemesiyle bazı şeylerin düzeleceğini sanmak hepimizi yanıltır o yüzden hep birlikte takımımıza gelecek sezon sahip çıkarak destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.