Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Şahin, golf turizminin alternatif turizm faaliyetlerinin bir kolu olduğunu hatırlattı. Şahin, “Daha az atletik hareket gerektiren golf sporuna özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan ve ekonomik gücü olan emekli kesim ciddi anlamda ilgi göstermektedir. Bu yönelişin farkında olan ülkemizde de golf turizmine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla yeni yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizin Akdeniz kıyıları ve özellikle Antalya, golf sporu için son derece uygun bir konumdadır. Golf sporunun ve golf turizminin dünyada önemli bir yer teşkil etmektedir. 2006 yılında bizde sadece 8 golf sahası varken, nüfusu 5 milyon bile olmayan İsveç’teki golf sahası sayısı 450’idi. İspanya’nın turizm gelirlerinin yüzde 70’i, Portekiz’in ise yüzde 30’u golf turizminden geliyor” dedi.

Ülkemizde de son yıllarda uluslararası nitelikteki golf tesislerinin sayısının hızla yükseldiğine dikkat çeken Şahin “Başta Antalya olmak üzere Muğla ve İstanbul’da birçok golf sahası bulunmaktadır. Özellikle Antalya Belek bölgesi golf anlamında ülkemizi yukarı seviyelere taşıyabilecek kadar gelişmiştir 2008 yılında Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği tarafından ‘En İyi Golf Bölgesi’ ödülüne layık görülmüştür. Türkiye’de 2018 yılında ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 108 golf turnuvası düzenlenecektir” diye konuştu.

"Doğu Karadeniz gol turizminden de pay alabilmeli"

Tüm bunlar yaşanırken Doğu Karadeniz’in bu turizmden henüz bir pay alamadığını kaydeden Mustafa Kemal Şahin “Golf federasyonu başkanımızın Trabzonspor başkanlığını fırsata çevirmeliyiz. 1996 yılında kurulan Türkiye Golf Federasyonu’nun başkanlığını 2001 yılından beri şuan Trabzonspor Kulübü Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu yürütmektedir. Trabzonspor başkanlığı görevini üstlenen Ahmet ağaoğlu’nun Trabzon’un bu konudaki gelişimine büyük katkı sağlayabilir. Özellikle Yomra’da planlanan golf sahası projesi tamamlandığında şehir olarak golf turizmine hazır hale gelmiş olmalıyız. Golf sporu için turizm faaliyetlerine katılan misafirlerin beklentileri ile mevcut hedef kitlemizin beklentileri arasında uçurumlar bulunmaktadır. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapmaya ve kendimizi geliştirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Şahin, golf turizmi için tatil yapan turistin diğer turistlerin geldiği mevsimde değil, onların hiç uğramadığı dönemde tatil yapmayı tercih ettiğini de vurgulayarak “Golfçüler arasında, golf sahalarına erişebilecekleri yörelerde kendilerine tatil evleri veya devre tatiller alma eğilimleri de bu turizmin gelişiminin diğer sektörlere katkısını artırır. Golf turizminin bu avantajlarından faydalanabilmemiz için şehir ve işletmeciler olarak standartlarımızı o turizm dalının standartlarına yükseltmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yomra Limanı’nda 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine 300 dönüm üzerinde 18 çukurlu golf sahası yapılacak olan proje için ÇED olumlu raporu verildiği ve dolgu çalışmalarının önümüzdeki aylarda başlayacağı öğrenildi.