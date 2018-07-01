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01 Temmuz 2018 17:03

Trabzonspor 1-24 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Slovenya’ya gitti

Trabzonspor 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da yapacağı yeni sezon kamp çalışmaları için özel uçakla Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya gitti.

Trabzonspor 1-24 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Slovenya’ya gitti

01 Temmuz 2018 17:03


Trabzon Havalimanı’na gelen kafileyi Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler havalimanından uğurladı. Başkan Ağaoğlu burada teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu. 26 futbolcunun bulunduğu bordo-mavili kafile daha sonra pasaport kontrolünden geçerek uçağa gitti.


Bordo-mavili takımın kampına gecikmeli katılan Jose Sosa ve Hugo Rodallega’nın neşeli görüntüleri dikkat çekerken, Trabzonspor’un forvet oyuncularından Burak Yılmaz, Slovenya kampı öncesi kazıttığı saçları ile ilgi odağı oldu.




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