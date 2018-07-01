Trabzon Havalimanı’na gelen kafileyi Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler havalimanından uğurladı. Başkan Ağaoğlu burada teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu. 26 futbolcunun bulunduğu bordo-mavili kafile daha sonra pasaport kontrolünden geçerek uçağa gitti.

Bordo-mavili takımın kampına gecikmeli katılan Jose Sosa ve Hugo Rodallega’nın neşeli görüntüleri dikkat çekerken, Trabzonspor’un forvet oyuncularından Burak Yılmaz, Slovenya kampı öncesi kazıttığı saçları ile ilgi odağı oldu.