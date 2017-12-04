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04 Aralık 2017 14:05

Trabzonspor camiası Köksal Sadıklar’ın oğlunun cenazesinde bir araya geldi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor eski yöneticisi Köksal Sadıklar’ın oğlu Alparslan Sefa Sadıklar son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor camiası Köksal Sadıklar’ın oğlunun cenazesinde bir araya geldi

04 Aralık 2017 14:05


Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası dönüşünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fırtına Deresi’ne düşen otomobilde bulunan Trabzonspor eski yöneticisi Köksal Sadıklar’ın oğlu Alparslan Sefa Sadıklar hayatını kaybederken, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Çağlayan Merkez Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.




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