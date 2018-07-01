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01 Temmuz 2018 14:28

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı

01 Temmuz 2018 14:28

Bordo-mavililer, bugün Slovenya’ya hareket ederek iki etaplı hazırlık kampı gerçekleştirecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Hayrettin Şiranlı Sahası’nda yapılan düz koşu idmanıyla Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 17.00’de Slovenya’ya hareket ederek iki etaplı bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. 28 futbolcunun katılacağı Slovenya kampında şu futbolcular yer alacak:


"Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Yüksel Şişman."



3 hazırlık maçı yapılacak


Trabzonspor’un, Slovenya kampında üç hazırlık maçı yapacağı belirtildi. 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da gerçekleştirilecek kampta bordo-mavililer, 15 Temmuz’da Triglav Kranj, 17 Temmuz’da Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz’da Spartak Moskova olmak üzere 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.




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