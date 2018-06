Trabzonspor’da bayramlaşma töreni düzenlendi

Hacısalihoğlu, transferde ise kendilerine uygun gelen oyuncuları kadroya katmayı düşündüklerini söyledi.

Trabzonspor’da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ve İstanbul’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yer almadığı bayramlaşma töreninde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Teknik Direktör Ünal Karaman hazır bulundu.

Bayramlaşma törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili takımın eski yöneticileri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle taraftarlar katıldı.

Trabzonspor Asbaşkan Hacısalihoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramlaşmaların birlikteliği sağlama ve güç kazanma açısından önemli fırsat olduğunu vurguladı. Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, bu fırsatı iyi değerlendirmek mecburiyetinde. Bu dayanışmaya, birlikteliğe bugünlerde çok ihtiyaç var. Büyük katılımlı, destekli bir bayramlaşma oldu. Umuyorum bunun sonucunda Trabzonspor, daha üst seviyede destek görecek, bundan sonraki mücadelesini sürdürecek" dedi.

"Geleceğin yapılanmasında Okay, bu kadronun içinde olsun isterdik"

İspanya’nın Celta Vigo takımı ile anlaşma imzalayan Okay Yokuşlu konusunda hakkında da konuşan Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Okay’ın transferiyle ilgili bizim elimizde olan bir yetki yok. Sözleşmesi gereği Okay, 1-20 Haziran tarihleri arasında gerekli ücreti yatıran bir Avrupa kulübüne Trabzonspor’dan izin almadan transfer olabiliyor. Sanıyorum o kulüp de bunu kullandı. Celta Vigo bizden hesap numarası istemiş. Belli ki o hesaba belirtilen rakam yatırıldıktan sonra transfer resmiyet kazanmış oluyor. Tek taraflı sözleşmesi feshediliyor. Halbuki bizim Okay ile dargınlığımız, küskünlüğümüz de yok. Geleceğin yapılanmasında, Okay, bu kadronun içinde olsun isterdik. Tam katkı sağlayacak günlere gelirken kariyer planlaması doğrultusunda Avrupa’ya gitti. Biz Okay, Yusuf ve Abdülkadirlerle daha iyi, iskelet bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorduk. Bundan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Sadece Burak değil, diğer oyuncularla da görüşmeler olacak"

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz ile takımda kalıp kalmayacağına dair bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise, "Burak ile o yönde bir konuşma olmuş. Kampa geldiklerinde sadece onunla değil, bütün oyuncularla yapılacak, yapılma mecburiyeti var. Oyuncuların fiyatının az yada fazla bulma ile ilgili değil, kulübün verecek imkanı olmadığı için bu görüşmeleri yapacağız" diye cevap verdi.

"Bizi uygun gelen oyuncuları kadroya katmayı düşünüyoruz"

Geçen sezon Fransız ekibi Caen’de oynayan Damien Da Silva’nın düşündükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ama netleşmiş bir durum yok. Çünkü hangi mevkide oyuncu gidecek, kalacak, bunu bilmeden transfer faaliyetine girmemiz çok doğru olmaz. Bu nedenle henüz kadromuzdaki oyuncularla gitme, kalma kararını netleştiremedik. Netleştirdiğimizde araştırdığımız, görüşme yaptığımız, bize uygun gelen oyuncuları o günkü şartlarda kadroya katmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.