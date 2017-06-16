Trabzonspor’un yeni transferi Theo Bongonda imzaladı

Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, bordo-mavili kulübün, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medya sızması ise dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medicalpark Stadyumu’nda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili kulüp oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.