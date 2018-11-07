TTSO Meclis Üyesi Mengüç: “Madencilik sektörünün dünya ile entegrasyonu sağlanmalı”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Fatih Mengüç, Türkiye'de madencilik sektörünün yapısal anlamda sıkıntıları olduğunu belirterek, “Sektörü gelişmiş ülkelerdeki haline getirmek için yapısal reformlar uygulanmalı” dedi.

TTSO'nun Maden, Çimento, Beton, Mermer sektörlerinin temsilcilerinden oluşan 2. Meslek Komitesi adına sektörün sorunlarıyla ilgili açıklama yapan Meclis Üyesi Fatih Mengüç, “Bugüne kadar bu işi hep devlet yapmış. Madenleri devlet aramış, devlet işletmiş. 2005 yılında çıkan 3123 sayılı Maden Kanunu'ndan sonra yüzde 15 olan özel sektör payı yüzde 70'e kadar çıkmış. Bu hızlı çıkış devlet yapılanmasından kaynaklanan birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunlar genellikle dünyaya entegre olamamaktan kaynaklanıyor. Örneğin dünya maden fiyatları uygun olduğunda işletme için başvuruyorsunuz. Ancak bu süreç o kadar uzuyor ki fiyatlar tersine dönüyor. Bir müteşebbisimiz izin için müracaat ettiği zaman 3 seneden önce izin alamıyor. 3 senede de maden fiyatları 3 defa dip dalgası yapıyor. Madencilik sektöründeki gelişmiş ülkeler bu durumu stabil hale getirmek için kendi yapısal reformlarını oturtmuşlar” dedi.

Mengüç, diğer sektörlerin kriz zamanlarında bankalara finansal anlamda talepte bulunabildiğini ancak madencilik sektörünün böyle bir şansının olmadığını da vurgulayarak, “Eskiden Etibank vardı. Madencilerin kendi bankasıydı. İşletmelerimiz kendi temel emtia değerleri olan madenleri ipotek ettirip buna karşılık finansman kullanabilme şansına sahipti. Bugün madencilikte gelişmiş ülkelerde sektörün temeli de bu. Oradaki firmaların dünya piyasalarındaki krizlerden çok az etkilenmelerinin yegane nedeni finansman olanakları sağlanması. Bizde böyle bir adım olmadığı için deposunda madeni olan, emtia karşılığı olan firmalar bile çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar” diye konuştu.

TTSO Meclis Üyesi Fatih Mengüç, devletin madenciliğe yön veren kurum ve kuruluşlarının sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde çalışmasının gerekliliğini belirterek “Örnek vermek gerekirse geçen sene sadece MTA Bölge Müdürlüğü Karadeniz ve Trabzon'da yaklaşık 70-80 milyon dolarlık sondaj çalışması yaptı. Bu sondaj çalışmalarındaki proje çıktılarının arşivlenmesi ve sektörle paylaşılması önemlidir. En azından beton ve agrega sanayinde kullanılabilecek endüstriyel madenlerin de olabildiği bu tür sondaj çıktıları müteşebbisimize kolaylık sağlar. Yatırımcılar öz kaynaklarıyla bu işi yapmakta çok büyük zorluklar çekiyor. Bu maliyetler de hammadde fiyatlarını etkiliyor. Piyasadaki tıkanıklığın başlangıç noktası oluyor” ifadelerini kullandı.