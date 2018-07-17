TTSO - TOBB Kadın Girişimcilerinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve Of TSO Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü de yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı’nın TOBB camiasının içerisinden bir ismin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kabinesini açıkladı. Tarihi önemi bulunan bu kabinede içimizden biri olan Sayın Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 500 üye ile kurduğumuz günlerden, kurulumuzun başkan yardımcısının, yeni dönemin ilk Ticaret Bakanı olduğu günlere geldik. Sayın Pekcan’ın Ticaret Bakanı olarak atanması, Kurullarımızın sahip olduğu yüksek itibarın bir göstergesidir. Sayın Pekcan’ın bakanlığının, kadınların ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almasına çok önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’de kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut kadın girişimcileri desteklemek için çalışan, en kapsayıcı ve etkili yapının, TOBB Kadın Girişimci Kurulu olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “2007’de biz bir tohum attık. 81 ilde 7 bin kadın girişimciyi organize ettik. Bu tohum artık tutmuştur. İçimizden çıkan birisi bugün Türkiye’nin ticaretini yönlendirmek üzere Bakanlık koltuğuna oturmuştur. Bu gurur hepimizin” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri daha sonra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a nezaket ziyaretinde bulundu.