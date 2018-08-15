Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a da sunulan projenin detaylarını ve diğer ulaşım projeleriyle entegrasyonu konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş bugün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’da yürütülen ve fikir aşamasında olan tüm ulaşım projelerinin entegrasyonunun gelecek adına önemli olduğunu vurgulayarak “Güney Çevre Yolu, Transit Yol, şehir bağlantı kavşakları ve diğer projelerin birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi önemli. Gelecekteki ulaşım stratejileri konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz çok yararlı bir görüşme oldu” diye konuştu.

“Doğu Karadeniz Bölgesi’nde trafiğe kayıtlı araç sasıyı 550 bine yaklaştı”

Trabzon’un artan trafik yükünü çözecek ulaşım projelerinin kentin öncelikli konularından biri olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, şu bilgileri verdi:

”Hafta sonu ilimizde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’a Transit Tüp Geçit Projesi ile ilgili bilgi verdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza odamızı ziyaretin sırasında da bu konuyla ilgili detaylı sunum yapmıştık. TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde trafiğe kayıtlı araç sasıyı 550 bine yaklaştı. Trabzon ilinin konumu nedeniyle gün içindeki gelip geçen araç sayısı 2 milyon adede yaklaşmaktadır. Bu durum Trabzon’da yaz - kış bitmek bilmeyen bir trafik sorununu meydana getirmektedir. Yapımı devam eden Kanuni Bulvarı kamulaştırma maliyeti ve bir çok viyadük geçişi gerektirmesi nedeniyle devletimizi maddi anlamda yormuştur. Yapılması planlanan Güney Çevre yolunda da yine benzer kamulaştırma maliyetlerinin çıkması muhtemeldir. Bu nedenle alternatif bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarla trafiğin sürekli ve her daim yoğun olduğu ilk yerden başlayarak şehri transit geçecek taşıtlar için yer yer önemli bölgelere bağlantı verecek şekilde Transit Tüp Geçit Projesi hazırlanmıştır. Projenin tüp geçit olarak hazırlanmasındaki en büyük sebep kamulaştırma maliyetlerini minimize etmektir. Taslak olarak hazırlanmış proje bağlantı yollarıyla birlikte 10 adet giriş - çıkış, 10 adet köprü ile toplamda 8 parçadan meydana gelen yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda tüp geçitlerden oluşmaktadır. Bu proje için ihtiyaç duyulacak kamulaştırma alanı ise yapılan çalışmalara göre bağlantı yollarıyla birlikte sadece 160 dönümdür.”