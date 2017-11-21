Uğur Demirok’tan Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Uğur Demirok, kendisine ait sosyal medya hesabından Türkiye’nin ve Bosna Hersek’in bayraklarını paylaşarak, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki gösterdi. Uğur, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk olduğum kadar Boşnak’ım ve Boşnak olduğum kadar Türk’üm. Ay yıldızlı formayı gururla giymekte olan bir Türk evladıyım. Ağzından çıkan kelimelerin ucunun nereye dokunacağını bilmeden sarf ediyorsun ve sonunda kimlerin incineceğini bilmiyorsun. Rasim Ozan Kütahyalı, ağzından çıkanlar benimle birlikte tüm Boşnak halkının haklı tepkisine sebep olmuştur. Sade ufak bir özür ile de bunun telafisi olmaz ki en azından benim için olmayacaktır. Seni Affetmiyorum."