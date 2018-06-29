Üniversite sınavına girecek öğrenciler moral depoladı

Hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YKS) bütün bir yıl boyunca hazırlanan öğrencilerin üzerlerindeki streslerini atmaları için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Meydan Parkı’nda düzenlenen konserde Mehmet Yılmaz, Hazal Tanç ve Emrah Başaran’ın sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi kurslarından bin 417 öğrenci sınava hazırlandı

2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu üniversite hazırlık kursunda eğitim alan bin 417 öğrenci hafta sonu yapılacak üniversite sınavında ter dökecek. Büyükşehir Belediyesi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezinde düzenlenen kursta 40 öğretmen görev yapmış ve öğrencilerin kullandığı tüm kitaplar ve materyaller kendilerine ücretsiz temin edilmişti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon il Milli eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde Trabzon Meydan Parkı’nda sınav öncesi yönlendirme merkezi kuruldu. Sınava girecek öğrencileri bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla kurulan merkez sınav sonuna kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca hafta sonu yapılacak üniversite sınavlarına girecek öğrenciler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüslerini ücretsiz kullanabilecekler.

“Gençlerimize destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz”

Gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu “İyi bir eğitim almak hedefiyle gece gündüz çalışarak üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açtığımız üniversite hazırlık kurslarında 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda bin 417 öğrencimize ücretsiz eğitim vererek, en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Hazırlanma döneminde olduğu gibi sınav günü de gençlerimize destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

“Meydan Parkı’na kurduğumuz yönlendirme merkezi ile öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz” diyen Gümrükçüoğlu, “Sınav günlerinde de tüm otobüslerimizi ücretsiz hale getirdik ve hizmetlerine sunduk. Artık verilen emeklerin hasat zamanı geldi. Cumartesi ve Pazar günleri yoğun bir sınav takvimi gençlerimizi bekliyor. Allah tüm gençlerimize zihin açıklığı versin diyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.