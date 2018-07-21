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21 Temmuz 2018 14:19

Uzungöl Tabiat Macera Parkı tamamlandı

Karadeniz ve Türkiye’nin en önemli turizm noktalarından biri olan Uzungöl’e Tabiat Macera Parkı kazandırıldı.

Uzungöl Tabiat Macera Parkı tamamlandı

21 Temmuz 2018 14:19

Yapım çalışmaları tümüyle tamamlanan Macera Parkı’nın Ağustos ayı içinde hizmete açılması planlanıyor.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Tabiat Macera Parkı’nın bölgedeki turizm çeşitliliğini arttıracağını ifade etti. Macera Parkı’nın doğayla bütünlük sağlayacak şekilde hazırlandığına dikkat çeken Başkan Gümrükçüoğlu, “Yerli ve yabancı turistler ile halkımızın dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik olarak tamamladığımız Tabiat Macera Parkı’nın en önemli amacı bölgedeki turizm çeşitliliğini arttırmaktır. Bu önemli yatırım bölgedeki konaklama süresini uzatacak, şehrimizin marka değerini yükseltecektir. Doğa sporları konusunda farkındalık oluşturacak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılayacak olan Macera Parkı istihdama da katkıda bulunacaktır” dedi.


Uzungöl Tabiat Macera Parkı’nın tamamlanmasının ardından işletme ihalesine çıkıldığını ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, “Yapılarda doğal mimariye uygun, çevreyle uyumlu ahşap ile çağdaş malzemeler bir arada kullanılmıştır. Doğanın siluetini bozmadan tek kat çözümlerle üretilmiştir. Doğayla bir bütün içinde tasarım ilkesi izlenmiştir. Şehrimizin marka değerine önemli katkılar sağlayacak olan Uzungöl Tabiat Macera Parkı’nın işletme ihalesi de sonuçlanmıştır. Trabzon turizmine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Macera Parkı, Ağustos ayı içinde hizmete açılacaktır” ifadelerini kullandı.




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