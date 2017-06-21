Uzungöl’e seyir terası projesi

Uzungöl’de seyir terası ile ilgili incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, turizmin gözde mekânlarından biri olan Uzungöl’e yapılacak olan seyir terasının bölge turizmine ivme kazandıracağını söyledi.

Seyir teraslarından ilkinin ihale edileceğini belirten Köseoğlu, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde bulunan Uzungöl Tabiat Parkı içerisindeki Yaylaönü Mahallesi yolu üzerinde ve göle hakim olan bir alanda 2017 yılı için bir adet çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terasının projesi onaylanmış ve yapım işinin ihalesi 22.06.2017 Perşembe günü saat 10:00 da gerçekleştirilecektir. 2017 yılı içerisinde bu seyir terasının yapımı tamamlanıp hizmete sunulacaktır. Trabzon’umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Trabzon Uzungöl’üyle, Sümela’sıyla, Ayasofya’sıyla, Vazelon’uyla, yaylalarıyla ve daha sayabileceğimiz bir sürü mekanlarıyla bir destinasyon merkezidir” diyen Köseoğlu “Uzungöl, en çok turist çeken gözde mekanlarımızdan birisidir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu önderliğinde yeni projeler üretmek ve bunları faaliyete geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Trabzon İl Koordinasyon Kurulu’nda gündeme taşıdığımız seyir terasları da yapılmaya başlanacak. Milli Parklar seyir terasları için Uzungöl Tabiat Parkı’nda iki ayrı yer belirledi. Bu seyir teraslarının yapılacağı 2 ayrı noktayı, Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlüğü yetkililerimizin nezaretinde incelemiştik. Bu kadar muhteşem güzellikleri buraya gelenler istediği şekilde görebilmeli, seyredebilmeli. Seyir teraslarına bu manada çok büyük önem veriyoruz. Akçaabat Sera Gölü’nde daha önce bir seyir terası yapılmıştı. Ancak Uzungöl’de yapılacak olan seyir terası projesi kendi alanında bir ilk olacak. Trabzon’da Uzungöl’de 2, Sümela’da da 5 ayrı noktada seyir terası planlandı. Sümela’daki 3 seyir terasının ihaleleri de Temmuz ayı başında yapılacak. Yine Sürmene Belediyemizin de bir seyir terası çalışması var. Bu çalışmaları yakından takip edip şehrimize kazandırılması noktasında gayretimiz devam edecek” şeklinde konuştu.