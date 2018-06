Vakfıkebir AK Parti Millletvekili adaylarını bağrına bastı

sıra Adayı Vehbi Koç’un memleketi Of’tan başlattı. Of’tan başlayan miting yürüyüşü, Araklı’da devam ederek ardından Vakfıkebir’e gelerek burada sona erdi.

Mitinge AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Milletvekili adayları Vehbi Koç, Bahar Ayvazoğlu ve Selçuk Çebi ile birlikte AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yanı sıra partililer katıldı.

Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora’nın yapmış olduğu konuşmaların ardından, AK Parti Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet Balta, miting alanında yapmış olduğu konuşmada “Yıl 2002 3 Kasım, milletimizin bu milleti yönetecek iradeyi, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına teslim etmiştir. 1994 yılında Tayyip Erdoğan, İstanbul yönetimini eline aldığı zaman, İstanbul pislik içerisindeydi. İnsanlar çöp dağlarının altında kalıyordu. O döneme yine İstanbul’da su istasyonları açıldı. Çok kısa bir zaman içerisinde İstanbul’u yeniden imar etmiş olan Recep Tayyip Erdoğan kolları sıvamış. İlk dönemde milletvekili seçilememişti, ona muhtar bile olamazsın demişlerdi. O lider yola çıkarken, ben kefenimle yola çıktım demişti. Dik dur dedi millet, eğilme dedi. O liderde milletine güvenerek dik durdu ve eğilmedi. Şer odaklarına ve darbecilere gereken cevabı vermiştir. Gezi olayları başladı, gezi olaylarında yurt dışındaydı. Dediler ki acaba ne olacak? Devletin imkanları ile alınmış olan araçları, hastaneleri vs. her tarafı talan ettiler. Bunun arkasında her zaman olduğu gibi CHP zihniyeti vardı. Vekilleri araçların üzerine çıkarak polis ve askerlerimize hakaret etti. O yüzden bu millet anahtarı onlara teslim etmedi. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşılıyor? Neden Amerika Türkiye’deki seçimleri takip ediyor? 16 yıldan beri hastanede rehin kalan hasta insanlarımız, Eyy Vakfıkebir, Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin duvarları dili olsa da konuşsa.. SSK Hastanesi’nden devlet hastanesine sevk etmek için torpil arıyordu vatandaşlarımız. Hastanelere gidiyoruz, orada yaşlılarımız, orada ablalarımız, gençlerimiz bizlere dua ediyor. Artık 5 yıldızlı otel kıvamında hastanelerde hastalarımıza hizmet ediliyor. Bu memlekette Alevi dediler, Sünni dediler, Türk dediler, kürt dediler, Çerkez dediler bu milleti bölmeye çalıştılar. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Alevisi, sünnisiyle, ile Kürdüyle Lazıyla, Çerkeziyle ve Türküyle, bu millet Allah’ın yarattığı en kutsal varlık insan diyerek insanları sevdi, bir araya getirdi. Bütün insanları kucakladı. Doğusuyla batısıyla Güneyiyle, kuzeyiyle..." ifadelerini kullandı.

Rahmetli babası Almanya’dan geldiği zaman getirdiği poşeti yıllarca uçak kokusu var mı diye sakladığını hatırlatan Balta "Ama şükürler olsun artık hava yolu, milletin yolu haline geldi. Başbakanımız Binali Yıldırım, ulaştırma bakanı olduğu dönemlerden itibaren başladık, 26 bin kilometre yol yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre yol yapılmıştır. Bu millete hizmet ettik, Tayyip Erdoğan bu millete hizmet etmiştir. Kuş lastiğimiz yoktu eskiden, Tayyip Erdoğan şunu söyledi, bu ülkenin tam bağımsız olabilmesi için, özgür olabilmesi için, milli ve yerli olması için talimat verdi. Allah’a şükürler olsun. Teröristlere karşı silahsız insansız hava araçlarını kullandık, atak helikopterlerimizi kullandık. Ne oldu ABD? Sen bize parayla vermedin ama bizim çocuklarımız bunları yaptı. Avrupası, Almanyası hesap yapıyor. Sınırlarımız dışında Alman mühendisler tünel yaptı. Ne oldu o tüneller, teröristlerin kafasına yıkıldı. Perişan edildiler. İçerde ve dışarıda terörle mücadele ediyoruz. Tayyip Erdoğan diyor ki, biz ancak milleten talimat alırız, biz Avrupa’dan Amerika’dan talimat almayız. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetti, Trabzon’u fethetti, böyle bir ecdadın torunları olarak biz artık görevimizi kendimiz yapacağız. Teröristlerin kafasını ezdik, Kandil’e de Türk bayrağını inşallah dikeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz, birileri alay olmuş, birileri bir araya gelmiş. Biz TBMM’de milletvekili kardeşleriniz ile dedik ki, bu ülkede bir daha istikrarsız yönetimi olmasın. Biz MHP ile bir araya geldik, Yenikapı ruhu ile. Ama CHP, HDP ile bir araya geldi. İnsansız hava araçlarından rahatsız oldular, tanklardan rahatsız oldular. Soruyorum, neden rahatsız oldunuz?” dedi.