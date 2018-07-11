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11 Temmuz 2018 14:09

Vakfıkebir’de “Ekmek ve Kültür Festival” hazırlığı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bu yıl 3-5 Ağustos tarihlerinde 6.

Vakfıkebir’de “Ekmek ve Kültür Festival” hazırlığı

11 Temmuz 2018 14:09

kez düzenlenecek olan Ekmek ve Kültür Festivali için hazırlıklar devam ediyor.


Festival hazırlıkları kapsamında Vakfıkebir Kaymakamlığı’nda toplantı düzenlendi. Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta ve festival tertip komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda festivalin son ayrıntıları görüşüldü.


Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, festivalin amacının Vakfıkebir ekmeğini ve Vakfıkebir’in kültürünü tanıtmak olduğunu ifade ederek, “Hep birlikte el ele vererek ilçemizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız” dedi.


Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada, festivali daha önceki yıllarda da yapmayı planladıklarını dile getirerek, “Ülkemizde yaşanan terör hadiseleri ve gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri iptal ettik. Sosyal medyada festivali yapacağımızı duyurduğumuzda büyük bir heyecan oluşturdu. 4 yıldır Belediye Başkanıyım küçümsenmeyecek devasa hizmetlere imza attık. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra festivale olan ilgi ve alakanın çok üst seviyede olduğunu gördük. Festivalimizle birlikte kültürümüzü ve ekmeğimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Organizasyon için büyük emek veriyoruz. Festivali Vakfıkebir olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.




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