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23 Kasım 2017 12:46

Yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Trabzon’un orta ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Hayrat ilçesinin Dağönü Mahallesi’nden Varhalı Yaylası’ndaki hayvanların yanına gitmek isterken dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Mustafa Aydın, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan şahıs kurtarıldı

23 Kasım 2017 12:46


Dün gece 02.00 sularında yaylada bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede yolları ulaşıma açarak bölgeye ulaşımı sağladı. Alana ulaşıldığında ayak izlerinin kayalıklara doğru gittiği fark edilince ekipler izleri takip etti. Mustafa Aydın bir süre sonra hayvanlarının bulunduğu alana ulaşamadan bir yayla evinin ahırına sığınmış olarak bulundu. Aydın’ın yayladaki yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanının bulunduğu alana da Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım sağlanarak hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.


Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde ilçe belediyeleri ile birlikte günün ilk ışıklarıyla birlikte kar mücadelesi çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan tüm mahallerle müdahale edildi. 23 Kasım 12.30 itibariyle il genelinde yolu ulaşıma kapalı olan sadece 15 mahalle bulunurken, kısa sürede bu mahallelere de ulaşım sağlanması planlanıyor.




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