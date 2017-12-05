Yerli kral Burak Yılmaz, tahta göz dikti

Gol krallığında kendisinden daha fazla süre alan Gomis ve Johavic ile yarışan golcü oyuncu, son 4 sezondur yabancı oyuncuların tekelinde olan gol krallığını bu sezon geri almakta kararlı.

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Trabzonspor’da, Burak Yılmaz attığı iki golle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 14 maçın 11’inde forma giyen golcü oyuncu, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında görev yapamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında rakip fileleri boş geçen Burak Yılmaz, 7 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Burak, bordo-mavililerin elde ettiği 22 puanın 14’üne katkı sağladı.

Diğer golcülerden daha az süre aldı

Süper Lig’de 14. hafta itibariyle gol krallığı yarışında ise yabancı oyuncular zirvede yer alıyor. İlk sırada Galatasaraylı Gomis forma giydiği 14 maçta 13 gol atarken, söz konusu golleri 9 maçta kaydetti. Gomis 13 maçta bin 200 dakika süre aldı. Göztepe’den Adis Jahovic 13 maçta 12 golle ile ikinci sırada yer aldı. Jahovic söz konusu golleri 8 maçta kaydederken, bin 121 dakika süre aldı. Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz ise 11 maçta 12 gol attı. Söz konusu gollerini 7 maçta atan milli oyuncu, 907 dakika süre alarak önündeki isimlerden daha az görev aldı.

Yerli kral tahtı geri almak istiyor

Süper Lig’in yerli son gol kralı olan Burak Yılmaz, yabancı oyuncuların ele geçirdiği tahtı 4 sezonluk bir aranın ardından geri almak istiyor. Burak Yılmaz, Süper Lig’de sırasıyla 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 33 gol atarak krallık sevinci yaşarken, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 golle üst üste bu sevinci yaşadı. Süper Lig’in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz’ın ardından sırasıyla 2013-2014 sezonunda 17 golle Aatif Chahechouhe Sivasspor formasıyla bu sevinci yaşarken, 2014-2015 sezonunda Fernandao 22 golle Bursaspor formasıyla gol kralı oldu. 2015-2016 sezonunda ise Mario Gomez 26 golle Beşiktaş formasıyla, 2016-2017 sezonunda ise Vagner Love 23 golle Alanyaspor formasıyla gol kralı oldu.

Trabzonspor’un forvetleri can yakıyor

Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferinin ardından bu sıkıntıyı atlattı. Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N’Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega’nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol attı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N’Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetti.

Bu sezon ise forvet hattında görev yapan oyuncular 18 gole imza attı. Bordo-mavililerin 14. hafta itibariyle attığı 28 golün 18’i Burak Yılmaz, N’Doye ve Hugo Rodallega’dan geldi. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol atan bordo-mavililerin forvet hattı bu sezon ise bu rakamı 14. haftada geçerek bordo-mavili takıma önemli katkı sağladı. Burak 12, N’Doye ve Rodallega lig maçlarında 3’er gol kaydettiler.