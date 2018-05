Yomra Sanayi Sitesi’nin temeli törenle atıldı

Trabzon’un Yomra ilçesinde Varlıbaş Holding tarafından inşa edilecek olan sanayi sitesinin temel atma törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ceo’su Mehmet Erdinç Varlıbaş, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan törende konuşan Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ceo’su Mehmet Erdinç Varlıbaş, “2019 yılının Aralık ayında hayata geçirmek üzere şehrimize ve ülkemize tanıttığımız projemizin altyapı çalışmalarını tamamladık. İnşaat ruhsatını aldık. İlk kazmayı vurmak üzere burada bulunuyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Çalışacağımız firmalarla görüşmelerimizi yaptık. Proje çok büyük beğeni oluşturdu. İnşallah bir veya 1 buçuk yıl içinde projeyi kullanıcılara sunmak istiyoruz” dedi.

Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş yaptığı konuşmada, Trabzon’un herkesin gözbebeği olduğunu dile getirerek, "Benim hayatımın önemli yıllarının geçtiği yer. Doğduğum büyüdüğüm öğrenim hayatımın bir bölümünü burada yaptığım, vefa borcumun olduğu bir yer. Trabzon ekonomisinin geliştirilmesine istihdamın artırılmasına marka değerine değer katacak projeler yapmayı inşallah Allah bize nasip eder” diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, “Çok güzel bir lansmanı yapılmıştı. Şimdi temel atma törenindeyiz. Yomra’nın il yatırımları alan bir ilçe olduğunu ve doğuya büyüyen bir şehir olduğunu ziyaretlerimizde söylüyorduk. Yomra’mız şu anda da bir il yatırımlarından birini alıyor. Hepimiz istihdam nedeniyle muhataplık yaşıyoruz. Bu proje ile istihdam konusunda da önemli bir gelişim kaydedeceğimizi düşünüyorum. Doğduğu şehre bir vefa örneği olarak yaptığı yatırım nedeniyle tebrik ediyorum. Şehrimizdeki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen yatırım sahibini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye’de ekonomik kriz var diyenlere bu yatırımların önemli bir ders olduğunu belirterek, “Burada çok güzel iş, aş üretilecek. İnsanların buradan ekmek kazanabileceği 330 iş yeri olacak. 3 kişi olsa bin kişi yapar. Bu çok önemli bir çalışma. Ben Süleyman ağabeyi ve evlatlarını kutluyorum. Doğdukları şehre bu yatırımları yapmalarının örnek bir davranış olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel yasa çıkararak bakanımızın da bir fiil takip ettiği yatırım adasında kısa zamanda şehrimize kazandırılacak. Bu küçük sanayi sitelerinin olması çok önemli. Bunlar gelecekle alakalı bizleri sevindiriyor. İkinci Devlet Üniversitesinin, 900 yataklı şehir hastanesinin olması gurur verici çalışmalar. Türkiye’de ekonomik kriz var diyerek yaygara koparanlara ve dövizle oynayanlara bu yatırımlar çok önemli bir ders. Bu yatırımın Yomra’ya ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Çalışan insanlar artacaktır ve Trabzon’umuza değer katacaktır” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, dünyada değişik plan ve programların yapıldığını dile getirerek, “Dünya hepimizin gözü önünde değişik bir hal almaya başladı. Değişik plan ve programlar yapılıyor. Ülkemizin etrafında her türlü entrika uygulanıyor. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin her bir ferdi ile çalışarak gayret ederek bütün bunlara karşı diyoruz ki 2023 Türk asrı olacaktır. Bütün bunlara karşı Türkiye en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olacaktır. Bunu Varlıbaş ailesi gibi ülkesini, milletimi bir sevda ile seven işadamlarımızın ve milletimizin gayretli çalışmaları ile söylüyoruz. Burada yapılacak olan işyerleri istihdama katkı olacaktır. Verimli bir çalışma olacaktır” diye konuştu.

Trabzon’a 13 km uzaklıkta ve Erzurum bağlantı yoluna yakın olması özelliğiyle bölge sanayisine büyük değer katması hedeflenen Yomra Sanayi Sitesi, ağaç ve mobilya imalathaneleri, demir atölyeleri, alüminyum-pvc atölyeleri, beyaz eşya satış ve tamirciler, elektrikçiler, oto tamircileri, tekstil atölyeleri, inşaat malzemeleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren esnaflar için büyük olanaklar sunacak. 45 bin metrekarelik arsa üzerine yapılacak olan sanayi sitesi içerisinde 330 modern işyeri dışında ofis binası, mescit, yemek alanları, konaklama olanağı, berber ve eczane gibi yerleri de içesinde barındıracak.