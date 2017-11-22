Zigana Geçidi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı Geçidi’nde dün öğle saatlerinde sonra başlayan kar yağışı Gümüşhane-Trabzon karayolunda etkili oluyor. Bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli’nin Trabzon çıkışında daha etkili olan karın kalınlığı, tarihi yol üzerindeki iki bin 50 metre rakımlı eski Zigana Geçidi’nde ise 10 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri tarafından kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştirilirken, yetkililer yola düşebilecek kaya ve toprak parçalarına karşı sürücüleri uyardı.

Zigana Tüneli girişinde işletmecilik yapan Adnan Aydın, karın 15 santimetreyi bulduğunu belirterek, “Yılın ilk karı yağdı. Bu yoldan geçen sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz. Kazasız belasız gitmelerini arzu ediyoruz. Kış turizmi açısında iyi olur. Dün öğleden sonra kar yağışı yoğun bir şekilde başlamıştı sonra biraz azaldı” dedi.