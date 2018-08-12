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12 Ağustos 2018 10:26

4 bin TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Tunceli’nin Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarı ile etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 25 yıldır çok sayıda eyleme karışan ve Kuzey Irak’ta uzun süre kalan 4 bin TL ödüllü kırmızı listede aranan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edildi.

4 bin TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

12 Ağustos 2018 10:26


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütü dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



O teröristle ilgili detaylar ortaya çıktı


Ölü olarak ele geçirilen terörist Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın 44 yaşında olduğu terör örgütü PKK’ya 25 yıl öne katıldığı belirlendi.


Kırmızı listede aranan teröristin 1999-2002 arası sözde eyalet sorumlusu olduğu ve birçok eylemde yer aldığı ardından Kuzey Irak’a gittiği ortaya çıktı. Irak’tan 2012 yılında sözde saha sorumlusu olarak dönen teröristin 2015’te tekrar Kuzey Irak’a gittiği ve geçtiğimiz günlerde eylem yapması için Tunceli’ye sözde Yeni Dersim Saha sorumlusu olarak gönderildiği güvenlik güçleri tarafından belirlendiği öğrenildi.




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