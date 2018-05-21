Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 11:24

4 köyde yağmur,dolu ve fırtına zarara yol açtı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı 4 köyde şiddetli sağanak,dolu ve fırtına da 3 koyun telef olurken, maddi zarar oluştu.

4 köyde yağmur,dolu ve fırtına zarara yol açtı

21 Mayıs 2018 11:24


Edinilen bilgiye göre, Meteorolojinin önceden uyardığı şiddetli sağanak,dolu ve fırtına özellikle Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale, Akçapınar, Payamdüzü ve Yemişdere köylerinde etkili oldu.Sağanak yağış sırasında kuvvetli esen rüzgar nedeniyle köylerde bazı evlerin çatısı uçtu, bazı evlere de yağmur suları girdi.Dolu yağışı sırasında ise başta Ulukale dutları olmak üzere bir çok meyve ağacı da zarara uğradı.


Öteyandan yağış nedeniyle oluşan akıntıya kapılan 3 koyun ise telef olurken, enerji nakil hatlarının devrildiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç