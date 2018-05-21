4 köyde yağmur,dolu ve fırtına zarara yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Meteorolojinin önceden uyardığı şiddetli sağanak,dolu ve fırtına özellikle Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale, Akçapınar, Payamdüzü ve Yemişdere köylerinde etkili oldu.Sağanak yağış sırasında kuvvetli esen rüzgar nedeniyle köylerde bazı evlerin çatısı uçtu, bazı evlere de yağmur suları girdi.Dolu yağışı sırasında ise başta Ulukale dutları olmak üzere bir çok meyve ağacı da zarara uğradı.

Öteyandan yağış nedeniyle oluşan akıntıya kapılan 3 koyun ise telef olurken, enerji nakil hatlarının devrildiği bildirildi.