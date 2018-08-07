7 teröristten çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği dün, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin Ovacık kırsalında 2’si turuncu listede aranan 6 TKP/ML-TİKKO’lu terörist ile Nazımiye ilçesi kırsalında 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Operasyon kapsamında yapılan arama tarama da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 6 adet kalaşnikof, 6 adet el bombası, 16 adet kalaşnikof şarjörü, 459 adet mermi, 3 adet pil bloğu, 1 adet telsiz, bir adet sözde örgütü simgeleyen bez parçası, 1 adet el telsizi, 2 adet şemsiye, 1 adet radyo ve yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

Bir sığınak imha edildi, çok sayıda malzeme çıktı

Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Nazımiye kırsalında düzenlenen ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ise bir sığınak imha edildi. Teröristin üzerinde ve sığınakta ise, 1 adet kalaşnikof, 5 adet şarjör, 131 adet mermi, 1 adet telsiz, 6 adet BİXİ mühimmatı, 1 adet patlayıcı basma düzeneği, 15 adet fünye, 100 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan alüminyum tozu, 2’si ağzı kesilmiş 5 adet küçük tüp, 7 metre kablo, 35 adet pil, 1 adet şemsiye ile çok sayıda yaşamsal ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını devam ettirdiği öğrenildi.