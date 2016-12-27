7 yaşındaki dağ keçisi kaçak avcının kurbanı oldu

Tunceli’de 7 yaşındaki erkek dağ keçisi kaçak avcı tarafından vurularak öldürüldü.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Süleymanuşağı köyüne il dışından gelen kaçak bir avcı, 7 yaşındaki dağ keçisini vurarak öldürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcı hakkında tutanak tutarken, öldürülen dağ keçisi Tunceli merkeze getirildi.

Erkek dağ keçisinin Erzurum-Erzincan sınırında bulunan Pülümür İlçesi Süleymanuşağı köyünde kaçak şekilde avlandığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Maalesef on gün içinde üçüncü vakayla karşılaşıyoruz. İl dışından gelen bir avcı tarafından vurulduğunu tespit ettik. Vuran avcı yakalandı ve hakkında tutanak tutuldu” dedi.

Ekiplerin kaçak avcılıkla mücadele konusunda 7/24 çalıştıklarını ifade eden Gürsönmez, “Buna rağmen birçok noktada etkili olamayabiliyor. Bu konuda vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Bu vakaların yaşanmaması için vatandaşlardan destek olmalarını ve kaçak avcıları gördükleri yerde ihbar etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Gürsönmez, dağ keçisini kaçak avlayanlara 12 bin tazminat bedelinin yanı sıra idari para cezası kesildiğini de sözlerine ekledi.