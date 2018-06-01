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01 Haziran 2018 11:28

Anadolu Benekli Semenderi görüntülendi

Tunceli’nin bir kişi, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan "Anadolu Benekli Semenderi" görüntülendi.

Anadolu Benekli Semenderi görüntülendi

01 Haziran 2018 11:28

Son zamanlarda çok sık görülmeye başlayan Semenderi’nin popülasyonunda artış olduğunu izlenimi verdi.


Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli’nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra Hozat’ta da görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi’ni Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde, yöre sakinlerinden Şiyar Cihan görüntüledi.


Suyun içinde sarı benekli bir canlıyı fark ettiğini belirten Şiyar Cihan, yaklaştığında zaman zaman medyada yer alan Semenderi olduğunu fark ettiğini telefonu ile görüntülediğini söyledi.


Tunceli’de daha öncede bir doğa fotoğrafçısı ile İHA Çemişgezek Muhabiri Sezai Akın’da "Anadolu Benekli Semenderi’ni görüntülemişti.




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