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24 Kasım 2017 14:24

Anne ayı ve yavruları objektiflere takıldı

Tunceli’de Pülümür vadisinde kış uykusu öncesi anne ayı ile 2 yavrusu objektiflere takıldı.

Anne ayı ve yavruları objektiflere takıldı

24 Kasım 2017 14:24


Avcılık Atıcılık Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Suvan, anne boz ayı ile iki yavrusunu Pülümür Vadisinde fotoğrafladı. Dernek Başkanı Suvan, hayvanların da doğanın bir parçası olduğunu belirterek onları korumanın önemine dikkat çekti.


Tunceli’de Pülümür Vadisi’nde anne boz ayı ile iki yavrusunu fotoğraflayan Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Hakkı Suvan, “İşlettiğimiz tesisin karşısına kadar su içmek için geliyorlar. Kış uykusu öncesi palamut yiyerek besleniyorlar. Rahatsız olmasınlar diye köpekleri bağlıyorum. Sonuçta o da bu doğanın bir parçası ve iki yavrusuna bakmak zorunda” dedi.


6 yıldan bu yana yasal olmasına rağmen av yapmadıklarını belirten Suvan, “Buradaki amacımız doğaya, yaban hayatına saygıyı yerleştirmek. Avcılığı hareket eden her canlıya ateş açmak olarak algılayan zihniyet son derece yanlış. İlimiz, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da son derece zengin. Bu zenginliklere hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.




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