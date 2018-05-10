Antalya’dan gelip, Çemişgezek’i gezdiler

Antalya’da yaşayan 29 kişilik gezi kafilesi, Çemişgezek ilçesine gelerek, tarihi ve doğal mekanları gezdi. Gezi kafilesi Tağar Çayı, tarihi Tağar Köprüsü ve Derviş Hücreleri başta olmak üzere ilçede bulunan diğer tarihi mekanları gezip, eserler hakkında ilgililerden bilgi aldı.Yöreye özgü lezzetlerden olan Ulukale dutu ve Şavak tulum peynirlerinden tadan grup, ilçe merkezinde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Doğu Anadolu Bölgesine ilk kez geldiğini belirten geziye katılanlar Fatma Köken," Antalya doğumluyum 78 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Antalya ve civarında yaşadım. Doğu Anadolu Bölgesini hiç görmemiştim. Yol güzergahında gördüğüm her yer çok güzeldi. Ama Çemişgezek insanlarının gözleri konuşuyor, gözleri gülüyor. Çok sıcak insanları var. Öyle bir sıcak karşılandık ki, artık bu kültürü başka yerlerde görmek çok zor. Çarşı içerisinden geçerken insanlar çay ikram edelim diyorlar. Artık turistik bölgelerde böyle bir şey yok. Türk geleneklerini tam olarak yaşatmakta olan bir ilçeyi görmekten çok büyük haz duydum. Şu an çok mutluyum. Antalya’nın elit kesimi genelde yine kıyı beldelerini tatil yeri olarak seçiyorlar. Ama buranında mutlaka görülmesi gerek. Onları buraya mutlaka yönlendireceğim"dedi.

İlçeyi daha önce eğitim ve öğretimde olan başarısıyla televizyon ekranlarında duyduğunu ifade eden Ayşegül Çelebi ise," Ben Antalya’da yaşıyorum. Çemişgezek ilçesine geldiğimizde çok özel ve güzel bir doğayla karşılaştık. Özellikle duta bayıldık. Tulum peynirlerinin Çemişgezek ilçesinde üretildiğini ve buradan piyasaya dağıtıldığını öğrenmiş olduk. İlçenin inanılmaz güzel bir doğası var. Mağaralara hayran kaldık. Dağ keçilerini gördük. Onları seyrettik ve fotoğraflarını çektik. Burada yaşadıklarımı ve gördüklerimi anlık olarak sosyal medyada da paylaştım. Kesinlikle buranın, insanıyla, doğasıyla, misafirperverliğiyle çok özel bir yer olduğunu söyleye bilirim"ifadelerini kullandı.

Çemişgezek’te olduğu için duyduğu memnuniyeti aktaran Makbule Karaağaç’da, ilçenin insanı, doğası, suyuyla harika bir yer olduğunu kaydetti.

Gezi grubuna öncülük eden Celal Çelik, “ Ben aslen Çemişgezekliyim. Antalya’da yaşıyorum. Antalya’da oluşturduğumuz 29 kişilik bir grupla yöremizi gezmeye geldik. Arkadaşlar yöremizi merak ettiklerini söylemişlerdi. Bizde bir araya gelerek toplandık geldik. İçimizde farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız bölgemizden gayet memnun kaldılar"diye konuştu.