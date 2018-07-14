Bakan Soylu, 1 ayda 18 teröristin öldürüldüğü bölgeye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaretin ardından helikopterle Tunceli’nin Pülümür yolu üzerinde bulunan ve son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine gitti. Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’ta eşlik etti. Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesine gelen Bakan Soylu’yu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel karşıladı. Vali Sonel’den bilgi alan Bakan Soylu, kuleyi inceleyerek, görev başındaki askerlerle de sohbet etti.

Yapımı devam eden Yasam Alanlı Güvenlik Kuleleri ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Soylu ardından tekrar helikopterle Elazığ’a döndü.