Çemişgezek MYO’da mezuniyet

Çemişgezek MYO’da öğrencilerin mezun olmaları nedeniyle program düzenlendi. Tören, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle eğlenceye yönelik etkinlikler iptal edilerek yapıldı.

Öğrencileri mezun etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını belirten Okul Müdür Yardımcısı Dr.Öğr. Görevlisi Gönül Şener, “Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Eğitimin bu güne kadar olan kısmını başarıyla tamamladınız. Ama inanıyorum ki, her birinizin gerek kendinize, gerek çevrenize ve ülkemize katacağınız çok güzellikler olduğunu düşünüyorum. Dürüst, çalışkan ve üretken bir insan olmak için gayret gösterin. Zorluklarla mücadele gücünüzü hiç kaybetmeden topluma faydalı bir birey olmanın gayreti içerisinde olacağınıza inanıyorum"dedi.

Öğretim görevlisi Tümer Canpolat ve bazı öğrencilerin de konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Tören hatıra fotoğrafı ve kep fırlatılmasıyla sona erdi.