Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Çocuk Şenliği renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Valilik ve belediye tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Çocuk Şenliği merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Tunceli -Ümraniye Belediyeleri Kardeş Parkı’nda gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklara ücretsiz uçurtma, patlamış mısır ve pamuk şeker verildi. Çocuklar en çok ilgiyi Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e gösterdi. Etkinlik, çocukların Vali Sonel’e çiçek vermesiyle başladı. Yine çocuklardan oluşan gruplar, saz çalarak izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Dans gösterileri ve palyaçoların yer aldığı etkinlik renkli görüntüler ortaya çıkardı.

11 aydan bu yana hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Hep birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızla amacımız siz en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak. Bunun için de tüm eğitim camiası, başta öğretmenlerimiz olmak üzere anneleriniz, babalarınız, çalışma arkadaşlarımızın tek bir amacı var. Sizlere daha güzel hizmet vermek” dedi.

Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Sonel, “Bu ziyaretlerde vali amca hayvan barınağı yapın diyordunuz. Hayvan barınağı bitti hayırlı olsun. Vali amca parklar yapın diyordunuz. Yaklaşık 200 bin metrekare peyzaj alanı olan parklar sizin için bitti. Plaj olsa iyi olur diyordunuz. Dersim plajını bitirmek üzereyiz. Deniz kumu da geliyor. Artık Munzur’da güzel bir şekilde yüzeceksiniz” diye konuştu.

Tunceli-Pülümür-Erzincan güzergahı, Ovacık, Çemişgezek ve Nazımiye yollarının ihalesinin yapıldığını dile getiren Vali Sonel, “Bunların yaklaşık bedeli 1 milyar lira. Artık yollarıyla, Ovacık gözelerinden 80 kilometreden getirilecek musluklardan akacak içme suyuyla, oyun parklarıyla, yapılacak işlerle her şey Tunceli için her şey siz değerli çocuklarımız için daha güzel olacak”diyerek sözlerini tamamladı.