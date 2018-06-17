Şimdi ama bugün Cumhurbaşkanı adayıyım. İşte bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz”dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli’de Seyit Rıza Meydanında konuştu.

Konuşmasına siyasetin uzun, ince bir yol olduğunu ve uzun kısmının bittiğini, ince yolda olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekranlara davet ederek başlayan Muharrem İnce,”Tunceli’den rakibime sesleniyorum. Bak reytingi sana ben katarım. Gel benimle televizyona çık havan olsun. Korkma sen dünya lideri değilmisin. Ben adam yemem, tartışacağız. Gel ekonominin ne olduğunu ne yapacağımızı anlatalım. Siz okuma yazma oranının en yüksek olduğu TEOG birincisisiniz. Bende bir fizik öğretmeni olarak meydanlarda dindar ve kindar nesil isteyene, meydanlarda kuantum, gen teknolojisi, sürücüsüz arabalar dedim. Gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım. Dünyada böyle büyük değişim yaşanırken, kitap özeti okuyan bir adam bu ülkeyi sağlığa kavuşturamaz. Geleceğe yönelik işler yapacağız dedim. Çocuklara dil eğitimini, bir resmi dil Türkçeyi, evinde anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça. Uluslar arası bir dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Çin’ce dünya vatandaşı yapacağız çocuklarımızı” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktım yenildim, şimdi Cumhurbaşkanı adayıyım”

Trabzonda, Diyarbakır’da, Tunceli’de ne konuşuyorsam Edirne’de onu konuştuğunu aktaran İnce,” Türkiye’de muhafazakar bir kesim var. Diyor ki ‘Benim çocuğuma 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi yetmez’. Ne istiyorsun, diyor ki ‘Ben fıkıh, kelam, hadis, seçmeli olarak bu dersleri de istiyorum’ diyor. Baş üstüne diyeceğiz. Devlette sana bu dersleri seçmeyi verecek. Bir başka vatandaşımızda ben zorunlu din dersini istemiyorum. Hay hay sana da vermeyeceğiz bu kadar basit. İsteyene istediği kadar istemeyene zorla yok. Çözümü budur bunun. Dil eğitimin de din eğitiminde çözümü budur. İlkeli bir siyaset yapacağız. Biz onlara benzemeyiz. Erdoğan bizi anlamaz. Ben hemşeriniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday oldum,rakip oldum, çıktım yenildim, bir daha çıktım bir daha yenildim. Şimdi ama bugün Cumhurbaşkanı adayıyım. İşte bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz. Bütün adayları ziyaret ettim, Sayın Akşeneri, Sayın Karamollaoğlunu, Sayın Demirtaş’ı, Sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim. Erdoğan’ı ziyaret ederken bana ‘Kemal bey seni harcadı, genel başkan olacaktın şimdi onu da olamayacaksın’ dedi. Bende ‘Kemal bey birini harcadı ama beni değil seni harcadı dedim, çünkü ben Cumhurbaşkanı olacağım’ dedim” şeklinde ifade etti.

“Seçilmeden millete hizmetlerim devam ediyor”

Onların yanında devletin gücünün, kendilerinin yanında milletin gücü olduğunu söyleyen İnce;” Yalnız herhalde Türkiye’de bir ilk oluyor, seçilmeden millete hizmetlerim devam ediyor. Ben diyorum 3 bin 600’ü vereceğim diyorum, 16 sene sonra aklı başına geliyor 3 bin 600 diyor. 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım diyorum, aklı başına geldi OHAL’ı kaldıracağım diyor. Şimdi bir başka bir şey daha çok ilginç. İstanbul’a gittin şimdi Demirel’in yaptığı köprüden ücretsiz geçiyorsun, Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsun. Bayramdan sonra ikisi de parayla ama Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorsun gidiş geliş. Erdoğan’ın yaptığı köprüden 114’e geliyorsun, 144’e gidiyorsun. Erdoğan’ın aklı başına geldi Kurban bayramından sonra bizde ücretsiz yaparız dedi. Köprü yapmak çok önemli değil, insanları kırma, ayrıştırma diyorum. 4. Köprüyü de İnce gelir yapar dedim. Bana sesleniyor 4. Köprüyü nereye yapacak. Bak Erdoğan Edirne’den Tunceli’ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü bu. Bu seçim 2 zihniyet arasında olacak. Bir yanda yalan söyleyenler, milleti bölenler, iftara atanlar, sahte belge düzenleyenler, kumpas kuranlar. Öbür yanda da biz milletin evladı hepimizin Cumhurbaşkanı. Ben diyorum ki Hak, hukuk adalet. Erdoğan diyor; Çay, Kek, Oralet’. 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki her mahalleye bir kreş açalım. Çocuklar kreşe kadınlar işe gitsin diyorum. O diyor ki her mahallede bir kıraathane olsun. Ama emin olun ince hastalık korkusu menüyü bile değiştirdi. Çay ve kek vardı, kekin yanına çorba ilave etti, Arnavut ciğeri İzmir köfte menü zenginleşiyor”şeklinde konuştu.

İnce, yapacaklarını anlattı

OHAL’ı kaldıracaklarını dile getiren İnce,”Kamu da yükselmenin en adil koşullarını koyacağız, müdür olurken, vali olurken kimse senin inancına, sağcımı solcumu bakmayacak. Sadece ve sadece liyakata bakacağız. Üniversite öğrencileri, 2 yıl içinde bütün yurtları bitirip sizi FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğim söz. Her Türlü ayrımcılığı bitireceğiz, başı açık kapalı, kadın erkek yok böyle bir ayrımcılık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Bankaları yeniden yapılandıracağız, emekliler en düşük emekli maaşı ile en yüksek arasında 8-9 kat var. Finlandiya’da 2 kat o düzeye indireceğiz. Şuana kadar hep vatandaş kemer sıktı. Benim Cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıkacak. Savurganlık yok. Kamu ihale kanununu 1 kere değiştireceğiz. Bir fizik öğretmeni olarak söylüyorum, en kısa sürede yapacağım şeyi kimsesiz çocuklar 18 yaşında kadar yurtta barınıyor sonra devlet kapının önüne koyuyor. İlk çözeceğim iş bu. 18 yaşını doldurmuş anasız babasız çocukları hemen devlet kadrosuna alacağım. Hiç doğum yerine bakmadan, başı açık mı kapalı mı demeden. 18 yaşını doldurmuş 3-5 bin çocuk vardır. Bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Seçimin neşesi Binali Yıldırım”

Ben buraya gelmeden müjdeli haberi Binali Yıldırım’dan aldım şeklinde konuşmasını sürdüren İnce,” Tunceli tamam diyor, Allah’tan Binali var. Seçimin neşesi. Yolda arkadaşlar yoruldum koyun Binali Yıldırım konuşmasını dinleyelim diyorum. Ayın 24’ünde Başbakanlık yok Cumhurbaşkanlığı var. 24’ünde Binali Yıldırım’ın başbakanlığı bitiyor. Bayılıyorum ona. Bugün 42. gün ve 95’inci mitingimiz,size şunu söyleyeyim. Biz barış için 3 B projemiz. Bir; hemen barışacağız. iki; büyüyeceğiz demokrasiyi getireceğiz, özgürlükler ülkesi olacak, yatırım artacak ekonomimiz büyüyecek. üç; adil bölüşeceğiz. Projemiz 3 B” diyerek sözlerini tamamladı.