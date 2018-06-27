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27 Haziran 2018 13:48

FKA, Haziran toplantısı Tunceli’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) toplantısı Tunceli’de yapıldı.

FKA, Haziran toplantısı Tunceli’de yapıldı

27 Haziran 2018 13:48


FKA 2018 yılı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında Tunceli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Kaban’ın yanı sıra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FKA Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, TRB1 bölgesi sanayi ticaret odası başkanları ile il genel meclis başkanları katıldı.


Bölge de turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesinin amaçlandığı 19 milyon TL bütçeli 2018 Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programına dikkat çeken Vali Kaban, bölge genelinde 51 proje başvuru yapıldığını anımsattı.


Kaban açıklamasının devamında ise, "TRBl Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanması amacıyla tasarlanan Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları toplantımızda görüşülecektir” dedi.


Daha sonra toplantı ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konularının görüşülmesiyle sürdü.




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