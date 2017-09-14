Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:21

HDP’li Tuğluk’un annesinin cenazesi Tunceli’de toprağa verildi

Ankara’da hayatını kaybeden ve İncek Mezarlığı’na gömülmesi esnasında yaşanan olaylar nedeniyle yeniden mezardan çıkarılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi Tunceli’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

HDP’li Tuğluk’un annesinin cenazesi Tunceli’de toprağa verildi

14 Eylül 2017 16:21


Ankara’dan özel bir otobüsle dün gece yola çıkarılan Hatun Tuğluk’un cenazesi Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde HDP Milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknaz Uca, Alican Önlü’nün de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılandı. Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi.


Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP’li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk’un Ankara’da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi.


Daha sonra cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk’un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
37
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç