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02 Ağustos 2018 12:20

İHA Bölge ve Haber Müdürleri, Vali Sonel’le bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge ve Haber Müdürlerinden oluşan heyet, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile bir araya geldi.

İHA Bölge ve Haber Müdürleri, Vali Sonel’le bir araya geldi

02 Ağustos 2018 12:20


1 yıl önce Tunceli’ye atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i, İHA Elazığ, Erzurum, Trabzon, İzmir ile Aydın Bölge ve Haber Müdürleri ziyaret etti. Vali Sonel’den yaptığı çalışmaları dinleyen İHA heyeti, daha sonra birlikte tatil ve turizm için gezinti teknesi,surat motorları, gondol ve hazırlanan kumsalıyla önemli bir yer haline gelen Munzur Çayı’nda gezinti yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı ve Atatürk Mahallesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkına geçen heyete Vali Sonel bilgi verdi.


15 Temmuz Şehitler Parkı ile bataklık durumda olan alanın 20 bin metre kare yeşil alana dönüştüğünü aktaran Vali Sonel, 1 restaurant, 1 kır kahvesi, tenis kortu, satranç ve golf alanı, büfe, mescit, bebek bakım odası,duş, oturma alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanı, güvenlik kulübesi, seyir terasları ve bin metrelik koşu ile bisiklet yolunun yapılarak hizmete sunulduğunu aktardı.


Kentin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzurlu hale geldiğini de aktaran Vali Sonel, kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.




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