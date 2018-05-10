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10 Mayıs 2018 13:15

İnek boynuz darbesiyle çocuğu hastanelik etti

Tunceli’de bir inek, servis bekleyen 8 yaşındaki çocuğu boynuzlayarak hastanelik etti.

İnek boynuz darbesiyle çocuğu hastanelik etti

10 Mayıs 2018 13:15


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Aska Kaptagel, evinin önünde servis beklerken, başı boş gezen bir ineğin saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yere düşen küçük kıza inek tekrar saldırmak isterken yanındaki arkadaşı taş atarak engel oldu. Kızına camdan bakarken olaya şahit olan anne Songül Kaptagel ise hemen aşağı inerek kızını Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Duruma tepki gösteren anne Kaptagel, başı boş gezen bu tür hayvanlarla ilgili tedbir alınmasını istedi.




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