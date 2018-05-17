Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’de

Tunceli’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i Valilikte ziyaret etti. Orgeneral Çetin’e, ziyarette Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ,Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman eşlik etti.
İl Protokolünün karşıladığı Orgeneral Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Sonel ile bir süre görüşmede bulundu.