Kaçak keklik avına 4 bin 890 TL ceza

Alınan bilgiye göre, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yasak olmasına rağmen kaçak olarak keklik avlananlara yönelik Pertek ve Mazgirt ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada her iki ilçede yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edilen iki şahıs tespit edildi. 2 şahsa 3 bin lira idari, bin 890 lira da tazminat cezası olmak üzere 4 bin 890 TL ceza kesildi.

Koruma ekiplerinin saha çalışmaları sırasında gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez;"Müdürlüğümüz ekiplerince Mazgirt ve Pertek ilçelerimizde yasak olan tuzak avlanmayla kınalı keklik avladıkları tespit edilen iki kişi suç üstü yakalandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 3 bin lira idari para cezası, bin 890 lira da tazminat cezası olmak üzere toplam 4 bin 890 lira para cezası verildi"denildi.

İl genelinde kaçak avlanmanın önlenmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.