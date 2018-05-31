Kaymakam Kazez, Mehmetçiği ziyaret etti

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Ulukale Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Ziyareti kapsamında karakolun genel durumu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Kazez, daha sonra ise vatani görevini yapan askerlerle birlikte iftarı yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir yere ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaymakam Kazez;" Aynı sofrayı paylaşarak birlikte iftar açıyoruz. Bu gün de Ulukale Jandarma Karakolundaki Mehmetçiklerimizi ziyaret ederek birlikte iftar açtık. Güzel sohbetler ettik. Güvenliğimizi sağlayan tüm Mehmetçiklerimizi, emniyet görevlilerimizi ve güvenlik korucularımızı Rabbim korusun ve kollasın inşallah" dedi.

Ziyarette Kaymakam Kazez’e, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi ve Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik’te eşlik etti.