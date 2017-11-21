Kaymakam Kazez, öğrencilerle yemek sırasında girdi

Çemişgezek Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Harun Kazez, mutfak’ta ve yatılı kalan öğrencilerin aktif kullandığı alanlarda incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle birlikte yemeğe geçen Kaymakam Kazez, kendisine özel servis yapılmasını istemeyerek sıraya girip yemeğine aldı. Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Kazez, kendi eğitim hayatından da örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.

Keyif verici bir gün geçirdiğini aktaran Kaymakam Harun Kazez;" Okullarımızı ziyaret ederek sorunları varsa sorunlarını yerinde görelim, talepleri varsa elimizden geldiği ölçüde yerine getirelim istiyoruz. Yemekten ziyade geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle sohbet ederek onların isteklerini dinlemek amacıyla geldik. Okul ziyaretlerimizi bundan sonra da fırsat buldukça devam ettirmeye çalışacağız. Gençlerimiz ne kadar iyi şartlarda iyi yetişirse bizler de geleceğe o kadar umutla bakarız" dedi.

Ziyarette Kaymakam Kazez’e İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet İzzet Demir, Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bedri Gülcemal Ardıç ve Vural Berker’de eşlik etti.