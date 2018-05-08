Koruma altındaki ’benekli semenderler’ Tunceli’de görüntülendi

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Çemişgezek Muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Sezai Akın, fotoğraf çekimi için ilçede bulunan Tağar Çay Vadisine gitti. Akın, Son zamanlarda Elazığ,Malatya, Muş,Bingöl ve Bitlis’de görülen ve nesli tükenmek olduğu için koruma altında bulunan iki benekli semenderi fark ederek, onları fotoğrafladı. Daha sonra semenderleri, yakından çeken Akın, onları doğal ortamında bıraktı. Daha öncede yine koruma altında bulunan hayvanlardan su samurları ile bölgede yoğun olarak yer alan yaban keçilerini Tağar çayında görüntüleyen Akın, bölgenin doğal yaşam alanıyla her seferinde kendilerine ayrı bir sürpriz yaptığı söyledi.

Tağar Çayı Vadisinde doğa fotoğrafı çekmek için çıktığını belirten Sezai Akın, “Tağar çayı bu açıdan tam bir doğa harikası. Tağar çayı kıyısına her çıktığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu günkü gezimizde de yine bir sürpriz bizi karşıladı. Tağar çayı kıyısında yürürken iki adet benekli semender fark ettim. Benekli semenderlerden birini elimden kaçırırken diğerini görüntülemeyi başarabildim" dedi.

Tağar Çayında daha önce de su samurları görüntülenmişti

İlçede ’Benekli Semendere’ Yağmur Böceği denildiğini aktaran Akın, "Benekli Semenderlerin uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Elbetteki, Tağar Çayı’nın vadisinde görüntüleyerek tespit ettiğimiz bu zengin biyoçeşitliliğin yaşatılması için Tağar Çayı’nın da koruma altına alınmasını, özellikle de temiz tutulmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Ben yine daha önce yine bu kıyıda dünyada nesli tükenmeyle karşı karşıya olmasına rağmen, su samurlarını bir kez sürü halinde, bir kez de yavru su samurunu yalnız görüntülemiştim. Yine nesli tükenmekte olan benekli semenderlerini de Tağar Vadisinde görüntülemiştim. Yaban keçileri zaten bu vadide mutlaka karşılaştığımız bir hayvan. Bu gün tekrardan bir benekli semender görüntülüyorum. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.