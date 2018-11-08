Köydeki bir caddeye "Mustafa Vehbi Koç'un" ismi verildi, aile teşekkür için temsilci gönderdi

Tunceli'de bir köydeki caddeye hayatını kaybeden iş adamı 'Mustafa Vehbi Koç' ismi verildi. Durumu öğrenen Koç ailesi, teşekkür amacıyla köye temsilcilerini gönderdi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı 57 haneli Kırkmeşe Köyü Muhtarı Hıdır Eren ve ihtiyar heyeti, 2017 yılında aldıkları bir kararla köylerindeki 4 kilometrelik bir caddeye 2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Vehbi Koç ismini verdi. Durumdan haberdar olan Koç grubu, teşekkür amacıyla Kırkmeşe köyüne şirket temsilcilerinden Ercüment Polat'ı gönderdi.

Köy girişinde muhtar Hıdır Eren ve köylüler tarafından karşılanan şirket temsilcisi Ercüment Polat, Mustafa Vehbi Koç isminin Tunceli'nin bir köyünde yaşatılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Koç ailesinin teşekkür için kendisini yetkili kıldığını belirten Polat, "Büyük bir keyifle buraya geldim. Mustafa Bey çok farklı, vizyoner, geleceğe yatırım yapan Koç topluluğunu bir noktaya taşıyan, yurt dışına açılmasına büyük emekler veren bir insandı. Yeteneklerinin haricinde halkla, toplumla iç içe yaşayan bir kişiydi. Sosyal bir kişiydi. Keşke hayatta olsaydı da burada bu keyfi o da yaşayabilseydi. Onu rahmetle anıyorum. Bu caddeye onun ismini verdiğiniz; yaşattığınız için minnettarız. Bizim için çok önemli bir jest. Koç ailesi yoğun oldukları için gelemedi. Ben temsilcileri olarak bu güzel atmosferi onlara hem sözlü hem yazılı hem de resimlerle aktaracağım" dedi.

Koç ailesinin tüm bireylerini de köylerine beklediklerini dile getiren Kırkmeşe Köyü Muhtarı Hıdır Eren ise, "Merhum Mustafa Vehbi Koç'un, ülkemiz ekonomisine sunduğu son derece değerli katkılar ile üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluş ve organizasyonlardaki performansı, çağdaş eğitime verdiği destekleri hep taktirle karşılamışızdır. Ölümü bizleri derinden üzdü. Bizler de onu sonsuza kadar yaşatmak için köyümüzdeki bu caddeyi ismini vermeyi uygun gördük” diye konuştu.

Köy hakkında muhtar Eren'den bilgi alan şirket yetkilisi ve beraberindekilere yöresel yemeklerden ikram edildi.