Muhtarlardan Çemişgezek ilçesine tebrik ziyareti

İstanbul ve Elazığ’dan çok sayıda muhtar Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin TEOG sınavında sağladığı büyük başarısını tebrik amacıyla ilçeyi ziyaret etti. İlçeye gelen muhtarlar Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez’i ziyaret ederek, ilçenin başarısıyla birlikte tarihi ve kültürel konumuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden muhtarlar, TEOG’dan başarı elde etmiş öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri temsilen başarılı ilk öğrenciye hediye veren muhtarlar çocukların başarısından duydukları heyecanı dile getirdi.

Çemişgezek’te bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, “TEOG’dan büyük bir başarı elde eden Çemişgezek ilçemizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında Çemişgezek Kaymakamı Sayın Harun Kazez’i, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve başarısını Türkiye’ye duyuran çocuklarımızla bir araya geldik. Maddi ve manevi olarak ilçemizdeki öğrencilerimize İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin sözünü verdik. Çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi kendilerine takdim ettik. Çemişgezek ilçesini bizzat gelip görmelerini herkese tavsiye ediyorum. Bu muhteşem doğayı ve tarihi dokuyu görmek, Çemişgezek’te olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez ise ziyaretleri ve nazik düşüncelerinden dolayı konuklara teşekkür etti.

Düzenlenen gezi programına, Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarları Derneği Başkanı Temel Şardan, İstanbul Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Adlan ve her iki ilden çok sayıda muhtar katıldı.